Policlínica Tucumã volta a realizar cirurgias de vasectomia

A Policlínica Tucumã passou a ofertar novamente cirurgias de vasectommia neste mês de dezembro. Por semana são realizadas quatro cirurgias que ocorrem às quartas-feiras. Além destas, a Fundação Hospital do Acre também realiza quatro, nas terças, pelo período da manhã.

O gerente-geral da Policlínica Tucumã, João Paulo Silva, conta que o retorno iniciou com o público da Saúde durante o mês de novembro, período em que ocorre a campanha Novembro Azul. Após a organização do serviço neste mês de dezembro, volta a ser ofertado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Começamos fazendo a triagem do público da saúde e agora já está disponível para todos. A cada dia, nos organizamos para oferecer cada vez mais serviços que beneficiem a nossa população”, destaca o gerente.

Fluxo de atendimento

Os pacientes realizam uma ação educativa nas unidades básicas de saúde (UBS). Nessa ação, o enfermeiro da unidade entrega ao usuário uma declaração de que ele participou da atividade.

Munido da declaração, o cidadão vai até a Policlínica para agendar o atendimento com a equipe multidisciplinar. Além da declaração, ele deve levar todos os documentos necessários (listados nas UBS) para dar início ao processo de vasectomia.

“Depois do atendimento com a equipe multidisciplinar na nossa unidade, se inicia a montagem do processo de vasectomia. Por lei, o prazo é de 60 dias para entregar o processo pronto para o paciente”, acrescenta João Paulo.

Depois deste prazo, o paciente recebe seu processo na própria Policlínica e realiza uma consulta com o urologista para solicitação de exames. Posteriormente, ele entra na fila da Central de Agendamento de Cirurgias (CAC) para realização do procedimento de vasectomia.

