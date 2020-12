Posse de candidatos aprovados em concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é remarcada

Prevista para ocorrer nesta sexta-feira, 18, a posse foi suspensa pelo prefeito Clodoaldo Rodrigues. Segundo a prefeitura, a justificativa para a medida foi cumprir com uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).

Ao todo, 511 candidatos foram aprovados no concurso, em cargos de níveis fundamental, médio e superior. A seletiva foi realizada ainda na gestão do então prefeito Ilderlei Cordeiro.