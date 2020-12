Poste de luz cai e interdita uma das principais vias de acesso no Tucumã

Não se sabe a causa da queda; ciclovia do Parque do Tucumã também ficou interditada

Um poste de luz tombou nesta segunda-feira (21) no Parque do Tucumã, interditando uma das principais vias de acesso ao bairro, a Avenida Norte. A ciclovia do parque que dá nome ao bairro também ficou interditada. Não se sabe o que ocasionou a queda do poste.

Veja:

