“Precisamos do comércio aberto, com os cuidados mantidos”, diz presidente da Acisa no AC

A empresária e presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Siglia Abrahão, foi a entrevista do ContilNet nesta semana.

Na ocasião, Siglia apresentou uma campanha organizada pela Acisa que tem como objetivo a conscientização sobre o respeito às medidas sanitárias para evitar maior propagação da covid-19 e, consequentemente, novo fechamento do comércio.

Além dos cuidados, a empresária falou sobre as mudanças que aconteceram no processo de venda, por conta da pandemia, com o aperfeiçoamento do delivery, e abordou os desafios enfrentados pela classe empresarial para manter os negócios.

Sigilia também trouxe uma boa notícia, quando disse que, a partir de uma pesquisa desenvolvida pela Acisa em Rio Branco, a intenção de compra dos consumidores para o Natal e Ano Novo aumentou significativamente.

