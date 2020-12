Prefeita Socorro Neri recebe homenagem do movimento comunitário

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu na manhã desta segunda-feira, 7, uma homenagem dos líderes do movimento comunitário. A solenidade ocorreu nos jardins da prefeitura e reuniu além dos líderes comunitários, moradores e apoiadores da gestão da prefeita. O ato foi uma forma de mostrar gratidão pelas ações realizadas nestes dois anos de gestão.

A solenidade foi uma forma dos líderes comunitários agradecerem e homenagearem a prefeita pelo trabalho exercido nesses dois anos de gestão. Em todas as falas foi afirmado o compromisso que a prefeita teve com a melhoria da capital acreana em todos os âmbitos.

A prefeita falou do sentimento de gratidão por receber a homenagem e também pelo apoio dos líderes comunitários. “Eu me sinto muito grata pelo reconhecimento de vocês, por que mais do que todos, vocês reconheceram que a forma como eu trabalhei com a minha equipe ao longo desses dois anos foi uma forma que deu resultados e benefícios para a nossa população”, afirma.

O presidente da associação de moradores da comunidade Benfica, Erinaldo Moraes, afirma que a sua comunidade mudou após a gestão da prefeita. “A nossa comunidade foi uma das mais agraciadas pela prefeita Socorro Neri, com vários benefícios na área da educação, saúde e infraestrutura”.

Erinaldo enfatizou as melhorias feita na estrada Benfica que antes era conhecido como ramal Benfica e também comentou sobre a qualidade da nova iluminação de led que tornou a estrada mais segura para os moradores da comunidade.

“Nosso bairro era conhecido ramal, a prefeita Socorro Neri mudou nossa história e hoje é conhecida como estrada Benfica. A prefeita ainda iluminou nossa principal, hoje ela é toda iluminada, antigamente ocorriam vários assaltos e acidentes por falta de iluminação”, ressalta.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários