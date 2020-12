Prefeito de Cruzeiro do Sul por 4 meses, Clodoaldo Rodrigues avalia mandato e do futuro

Vereador por dois mandatos, o ex-presidente da câmara de vereadores, Clodoaldo Rodrigues acabou por assumir a prefeitura a partir da cassação do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

A alta aprovação de seu curto mandato, que deverá ser conformada em breve com pesquisa Data Control, parece ser resultado de uma forma de gestão que dá sinais de agradar à maior parte da população

Em entrevista exclusiva ao site Juruá em Tempo, Clodoaldo fala sobre suas ações, sobre o exercício de mandato, a campanha, o fim de ano atípico em tempos de pandemia e futuras pretensões políticas.

JT – Nos conte um pouco sobre sua trajetória política de dois mandatos de vereador até assumir interinamente a prefeitura.

Clodoaldo Rodrigues – Sempre digo que o político tem que saber trabalhar. Tivemos a primeira eleição em 2012 e a reeleição em 2016. Estávamos no caminho certo, exercendo um mandato sempre próximo da população. No segundo mandato, como já tinha mais experiência, cheguei a presidente com o apoio do ex-prefeito Ilderlei, eu era do grupo dele. E logo depois, em decorrência do afastamento, assumimos a prefeitura. A lei eleitoral poderia ter provocado uma eleição na câmara para decidir quem assumiria o município, mas a decisão da justiça foi outra, determinando que eu, como presidente da casa, assumisse a prefeitura. Minha primeira decisão era não assumir, pois a lei não permitia que eu fosse candidato a vereador novamente. Já vinha trabalhando há alguns meses para a reeleição, tive que decidir em trocar 4 anos de vereador por 4 meses de prefeito. Tirei um tempo, conversei com familiares, amigos, pastor etc. O prefeito eleito, Zequinha conversou comigo dizendo: ‘Você vai fazer em 4 meses como prefeito o que você não fez em 8 anos de vereador”. E assim foi, que perdi o medo de assumir a prefeitura do meu município, que é a segunda maior cidade do estado.

JT – O sr. tem obtido em tão pouco tempo, apenas 4 meses, uma alta aprovação pela administração a frente da prefeitura. A que atribui isso?

Clodoaldo Rodrigues – Não sou eu quem tem que fazer a avaliação, a gente que tá dentro pensa que tá fazendo tudo cento. Eu tenho tido o apoio da população, onde a gente passa as pessoas agradecem o que a gente tem feito. Nós procuramos valorizar, trazer para o nosso lado, o servidor do município. Essa foi uma das marcas da minha gestão, se aproximar do servidor, motivar eles botando o salário em dias, para que quando receba prefeitos e secretários recebam também os da ponta, os da obra, da limpeza geral, etc; sem tratamento diferenciado. A empresa Data Control está fazendo pesquisa na região e me ligaram ontem (terça-feira 22) informando que está ótima a nossa aceitação perante a população. Demonstra que a gente está no caminho certo e resolvendo aquilo que temos condições de resolver.

