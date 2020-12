Tião Bocalom reúne vereadores eleitos: “Não quero uma relação promíscua”

O prefeito eleito Tião Bocalom (Progressista) reuniu na manhã desta quarta-feira (2) em Rio Branco, na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), os 17 vereadores eleitos de Rio Branco para um encontro que teve o objetivo de reestruturar a aliança do executivo municipal com o legislativo.

O evento contou com a participação de membros da imprensa, assessores parlamentares e da vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD).

Na ocasião, o novo gestor da capital acreana explicou que algumas mudanças precisam acontecer na forma como a prefeitura se relaciona com a Câmara de Vereadores.

“Sem negociatas. Não há essa coisa de base. Eu irei trabalhar com a fiscalização dos 17 vereadores eleitos. Quando um parlamentar de qualquer partido apontar um erro, vamos atuar para corrigi-lo”, disse o prefeito.

Quando questionado sobre a formação do seu secretariado com possíveis indicações dos vereadores das coligações que o ajudaram a se eleger, Bocalom disse que isso não irá acontecer.

“Pode acontecer de alguém ligado a um vereador ser nomeado na minha gestão, mas isso não será feito a partir da indicação dele. O critério que uso para formar a minha equipe é técnico, sem conchavos”, continuou o futuro prefeito.

O vereador eleito pelo mesmo partido de Bocalom, Samir Bestene, disse que considera importante a oportunidade de construir um campo de independência entre os poderes.

“É muito pertinente repensar a forma como executivo dialoga com o legislativo. Precisamos ter independência e trabalhar para alcançar melhorias para a população. Faremos nosso papel de fiscalizar e propor, e o prefeito, com toda certeza, fará o dele”, enfatizou.

