Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul visita representação do Estado em Brasília

O prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visitou a sede da Representação do Acre (Repac) em Brasília na manhã desta quarta-feira, 16. Recebido pelo secretário Chefe da Representação, Ricardo França, Zequinha conheceu as instalações e as equipes técnicas do órgão que é considerado o braço do governo estadual em Brasília.

Ricardo França apresentou ao prefeito eleito as diversas áreas de atuação da representação, frisando o acompanhamento de emendas parlamentares em tempo real, feito em conjunto com as assessorias dos parlamentares da bancada federal.

França colocou ainda a estrutura da representação à disposição do prefeito Zequinha, salientando que esse é um trabalho sempre em prol do estado do Acre. “Temos a direção do governador Gladson Cameli para que nossa estrutura seja usada para prestarmos todo o apoio necessário aos nossos prefeitos e demais autoridades do estado, em suas ações em Brasília, como forma de assegurar o desenvolvimento uniforme e igualitário para todos os municípios”, disse Ricardo França.

Zequinha Lima agradeceu a recepção de toda a equipe da Repac e reafirmou sua disposição de trabalhar em conjunto com o governo para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul e o bem estar de sua população.

“Vamos manter nossa postura de mostrar que política pode ser aplicada com honestidade, perseverança e coerência, em prol da população que acreditou em nosso projeto”, assegurou o prefeito eleito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários