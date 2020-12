Prefeito eleito de Manaus, David Almeida anuncia novo secretariado

Durante o evento, David Almeida afirmou que receberá a prefeitura com um orçamento de R$ 600 milhões a menos do que 2019. Porém, pretende investir R$ 450 milhões. David Almeida também fez um balanço sobre uma viagem que fez à Brasília, onde afirmou que conversou com ministros para buscar investimentos para a cidade. Ele não citou ninguém especificamente.

“Existe uma dívida do governo do estado com a prefeitura de cerca de R$ 1 bilhão, fui à procura do governador para isso. Ele disse que tem certeza que vai fazer os investimentos em Manaus”, afirmou. “Nós vamos fazer parcerias para aliar saúde com esporte, falei sobre isso com dois ministros; Hoje, quem faz esporte nas comunidades são os traficantes, vamos ocupar 100 áreas, 100 núcleos pra trazer de volta a Copa dos Bairros”.