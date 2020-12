Prefeitura destina R$ 5,6 milhões para subsidiar passagem de ônibus a alunos

A planilha orçamentária da prefeitura de Rio Branco para o ano que vem voltada à mobilidade urbana prevê R$ 5,6 milhões apenas para subsidiar as passagens de ônibus para estudantes. Desde 2013, alunos das redes estadual, municipal, federal e particular pagam apenas R$ 1 para utilizar o transporte coletivo.

Esse e outros valores ainda passarão pela apreciação e votação na Câmara dos Vereadores da capital em dezembro, antes do fim da atual legislatura.

Em 2020, foram destinados mais de R$ 6 milhões para essa finalidade. No entanto, por conta da suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de coronavírus, foram gastos, até outubro, somente R$ 800 mil. O valor economizado volta aos cofres do município para aplicação em outras ações. No ano passado, foram gastos aproximadamente R$ 6,2 milhões.

Nesta semana, o prefeito eleito Tião Bocalom (PP) deu declarações de que acabaria com a subvenção dos alunos da rede estadual. Atualmente, cerca de 66 mil estudantes das escolas do Estado estão aptos a pagarem R$ 1 na passagem.

A medida também deve atingir alunos das redes federal e particular, que somam 1,6 mil e 9,1 mil, respectivamente. Em contrapartida, ele afirmou que pretende zerar o valor para os 8,5 mil estudantes da rede municipal com mais de sete anos de idade e que pagam a passagem.

De acordo com Bocalom, o estado deveria arcar com a despesa de seus alunos. A fala do futuro prefeito provocou reações no movimento estudantil.

O subsídio foi implementado no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT).

