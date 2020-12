Prefeitura diz que vai enviar novo PL para subsídio a empresas de ônibus em 24 horas

Uma comissão formada por seis motoristas de ônibus de Rio Branco se reuniu nesta segunda-feira (15) com o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Morais, o chefe da Casa Civil Municipal, Márcio Oliveira, e a superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho, para que a situação do atraso no pagamento dos três meses de salário dos profissionais seja resolvido.

O executivo municipal criou um projeto para subsidiar R$ 2.400,00 milhões e o valor que deve ser usado para sanar a dívida das empresas com os motoristas, mas ele foi vetado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do parlamento mirim.

A sugestão dada pelo presidente Antônio Morais aos representantes da Prefeitura, diante da necessidade dos profissionais, foi reencaminhar um novo projeto com os ajustes sugeridos pela CCJ, incluindo o esclarecimento sobre a origem do recurso. Por conta da rejeição do projeto anterior, 9 parlamentares devem subscrever (sendo favoráveis) o novo documento pra que seja apreciado, de acordo o artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco.

Márcio Oliveira aceitou a proposta e disse que o texto será encaminhado em até 24 horas. O que os motoristas devem fazer agora é convencer a quantidade mínima de parlamentares a votar pelo retorno da pauta ao legislativo. As frotas de ônibus estão paralisadas na Capital. A última seção da câmara, que seria na outra semana, será adiada para que o projeto siga a devida tramitação.

