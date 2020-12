Prêmio Bacurau de Direitos Humanos na coluna da Jackie Pinheiro

E-mail: [email protected]

Prêmio Bacurau de Direitos Humanos é marcado pela emoção

No dia do 72º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a prefeita Socorro Neri fez a entrega da segunda edição do Prêmio Bacurau, instituído em 2019 por sua gestão para homenagear e reconhecer pessoas, instituições e iniciativas dedicadas às mais variadas ações em defesa da vida e da igualdade entre todos.

***

O evento foi realizado na noite desta quinta-feira, 10, no auditório da Uninorte e por causa da pandemia teve o acesso restrito aos homenageados e alguns familiares.

Homenageados em 2020

A pedagoga Mariazinha Leitão, defensora dos direitos dos idosos e pessoas que sofrem com a doença de Alzheimer; o líder ativista dos direitos da população LGBTQ+, Germano Marino; o procurador de Justiça Sammy Barbosa, que atua na defesa da cidadania e no combate ao crime organizado; o advogado e militante da igualdade racial, Ogan Arimatéia – este último de forma póstuma – foram os homenageados desta edição.

***

Pelas mãos da prefeita Socorro Neri, eles receberam o troféu que leva o nome de Francisco Augusto Vieira Nunes, mais conhecido como Bacurau e um dos fundadores do Movimento de Reintegração das Pessoas Antigidas pela Hanseníase (Morhan).

Mariazinha Leitão foi representada na solenidade por seu neto, Gabriel Leitão. “É uma alegria imensurável estar recebendo esse prêmio dessa gestão em nome da minha avó que tem toda uma vida dedicada ao envelhecimento e à causa do idoso. Minha avó é a bússola da minha vida”, disse.

Em uma fala marcada pela emoção, Germano Marino afirmou que “não teria outra condição se eu não fosse agora homenageado, porque eu não sei nas gestões futuras se as pessoas vão reconhecer e dar visibilidade para os defensores dos direitos humanos”

Por estar em viagem, o procurador Sammy Barbosa foi representado pela procuradora Patrícia Rêgo. “Ele se sente muito honrado pela homenagem e recebe essa homenagem para o Ministério Público do Estado do Acre”

Fátima Arimatéia, viúva de Ogan Arimatéia, recebeu a premiação em nome dos quatro filhos e dos familiares. “O Arimatéia sempre agradeceu por cada dia e por cada luta que ele pôde lutar, e ele deixou muitos exemplos pra mim e para os nossos filhos”

A prefeita Socorro Neri destacou que poder reconhecer, em tempos tão estranhos, aqueles que se colocaram do lado certo da história e que tem dedicado suas vidas na construção de um mundo melhor é uma das grandes homenagens que ela também recebe ao poder fazê-la na condição de gestora da capital acreana

Leo de Brito questiona ministério sobre exclusão de estudantes em programa de bolsas

O deputado federal Leo de Brito (PT/AC) solicitou informações junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações sobre a chamada de 2020/2021 para bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ (PIBIC), em que exclui as áreas de Humanidades, Artes e Ciências Sociais. Recentemente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) publicou a chamada para 25 mil bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Porém, não serão contemplados os estudantes das áreas de ciências humanas e sociais.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC é um programa estratégico para incentivar jovens pesquisadores a produzir novos conhecimentos científicos. No entanto, as bolsas serão destinadas exclusivamente às “tecnologias prioritárias”, que envolvem temáticas tecnológicas, produtivas, do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida. A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em carta enviada ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, pediram a revogação da medida.

Reunião virtual contra a reforma psiquiátrica

O deputado federal Léo de Brito está convidando profissionais de saúde e imprensa para uma na próxima segunda-feira,14, às 16hs, pela plataforma Zoom, para discutirem o desmonte do SUS/RAPS, mais especificamente a Contrarreforma Psiquiátrica e ABP.

Cinco mortes simples

A Chiado Books, editora que atua no mercado do Brasil e de Portugal, está editando e publicará o livro “Cinco mortes simples”, do acreano Elenckey Pimentel. O projeto literário convida o leitor para um passeio por Xapuri, cidade Natal do autor, num tempo onde tradições culturais e costumes permeiam e até moldam o comportamento de seus cidadãos, enquanto o envolve numa trama instigante, de conflitos variados, e apresenta o cotidiano de um lugar ímpar na história do Acre. O livro fala de um crime ocorrido em uma cidade pequena, que leva dezenas de jornalistas à pacata Princesinha do Acre.

B-Day do PV

Com uma bela festa comandada por Bruno Damasceno, o querido produtor cultural e empresário da noite Paulo Vítor Belmonte celebrou seu aniversário na sexta-feira, 11, no Stand-By, com um grupo de 25 amigos. Ele merece todo amor dessa vida e ser muito feliz!

O aniversariante, Paulo Vítor, com os amigos Aline Queiroz, Thainá Mathias, César Júnior, Jackie Pinheiro, Juliana Pejon e Rayssa Alves

Happy day

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a querida Karenna Lima, que celebrou mais um ano de vida no dia 11, em Barra Nova, município de Cascavel-Ceará, onde reside atualmente. É uma praia paradisíaca a poucos quilômetros de Fortaleza, onde ela é sócia diretora da premiada agência Unicorn Agency Marketing Digital. Parabéns!

Novo ciclo

Saúde e prosperidade para o médico homeopata Gilvan Almeida, em seu novo ciclo de vida, iniciado no dia 9. Ele celebrou a data com discrição, como pede o momento, com familiares, mas passou o dia sendo homenageado pelos pacientes e amigos que o admiram. Parabéns!

Celebração

Quem celebrou mais um ano de vida no dia 12 de dezembro foi o paleontólogo Alceu Ranzi, cientista integrante do grupo que descobriu os Geoglifos do Acre na década de 70. Professor universitário aposentado, ele hoje reside em Florianópolis-SC, onde comemorou a data, com discrição, devido à pandemia. Felicidades!

Parabéns, Joelda e Dandara!

Mil vivas para a psicóloga Dandara Viana e a socióloga Joelda Pais, aniversariantes dos dias 13 e 14 de dezembro, respectivamente.

Aniversariante

Parabéns e muitas felicidades para a querida jornalista Dora Monteiro, aniversariante do dia 10. As comemorações foram em família, como pede o momento.

Férias no Sul e Sudeste

Um minuto de silêncio para a beleza e o carisma da advogada e ativista ambiental Aline Queiroz, em suas recentes férias no Sul e Sudeste do país. Ela esteve na Ilha do Mel-Paraná, São Paulo-SP, Búzios-RJ e Rio de Janeiro-RJ.

Um ano da Made In Acre

Em clima de festa e de muita união, as sócias Rayssa Alves e Juliana Pejon celebram o primeiro ano da Made In Acre, marca com DNA acreano que se tornou a queridinha dos conterrâneos, especialmente nas redes sociais. Parabéns e que venham muito mais sucesso e prosperidade!

Dona Mocinha

Parabéns para a equipe da franquia Dona Mocinha, que foi inaugurada no dia 11, às 17h. Especializada em sapatos, bolsas e acessórios, a casa fica localizada na Travessa Guaporé, 194. Tem excelentes opções de presentes para este Natal!

Dia Nacional do Ministério Público

Na terça-feira, 14, celebrou-se o Dia Nacional do Ministério Público. Em alusão à data, a procuradora-geral de Justiça do Estado do Acre, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, escreveu um artigo, que foi publicado em alguns veículos de comunicação. A seguir, leia alguns trechos.

***

“Responsável pela guarda e promoção da democracia, o MP é, então, um fomentador de mudanças sociais. Enquanto órgão de controle, sua atuação contribuiu para a consolidação de políticas públicas e o avanço do diálogo entre o poder público e a sociedade. Sem ele, muitos projetos não sairiam do papel e o direito à educação, saúde, à terra, à reinserção social, ao trabalho digno, certamente seriam só promessas.

Ante a crise sanitária e humanitária que vivemos, não há dúvidas do papel institucional a desempenhar para superar esse triste momento, que trouxe à tona velhos problemas como desigualdades, preconceitos e corrupção. Com atuação coordenada, o MP acompanha as ações de combate à pandemia, fiscaliza o cumprimento das normas de isolamento social, intensifica o controle sobre gastos públicos e não descuida dos grupos mais vulneráveis.

***

A situação poderia ter sido mais grave. No entanto, o Ministério Público prontamente agiu e vem desenvolvendo um trabalho unificado, orientado pela defesa da vida e da saúde das pessoas, tendo por base evidências científicas. Respeitando as atribuições dos gestores públicos e das autoridades sanitárias, a instituição em todo o Brasil só tem ajudado a fortalecer a política de enfrentamento à pandemia, inclusive na garantia de recursos financeiros para equipar unidades de saúde e contratar profissionais capacitados.

***

Por isso o MP é um agente indispensável na promoção da igualdade e na construção da cidadania. Nessa pandemia, pautados na defesa dos interesses coletivos, nosso objetivo é contribuir para que o País possa, de forma integrada, dar respostas eficientes ao problema e, ainda, vencer seus efeitos sociais e econômicos. Para todos nós está claro que sua superação e o atendimento a tantas outras demandas populares, sempre, envolverá uma instituição de primeira grandeza na defesa da sociedade – o Ministério Público”, declarou a Procuradora-Geral de Justiça do Estado.

