Prêmio Jorge Said homenageia comunicadores no Acre que deixaram saudade; veja fotos

A noite da 3ª edição do Prêmio Jorge Said de Comunicação foi marcada por muito choro, alegria e comemorações nesta sexta-feira (19), no auditório do Centro Universitário Uninorte.

O evento organizado desde 2018 pela Prefeitura de Rio Branco teve uma configuração diferente dos outros anos. Não houve premiações, mas diversas homenagens para os jornalistas que não estão mais neste mundo terreno e deixaram muita saudade.

Val Sales, Naylor George, Ivan Claudio e Tião Vitor foram lembrados nos vídeos, imagens e discursos feitos ao longo do evento.

A prefeita Socorro Neri, criadora do prêmio, fez questão de entregar aos familiares dos jornalistas alguns troféus em honra à memória de todos eles.

“Não tem como não se emocionar em uma noite tão marcante como essa, em que resgatamos figuras tão importantes para o jornalismo acreano. Quantos trabalhos lindos essas pessoas ofereceram e como as presenças deixaram muita saudade. O momento é de honrar e agradecer todas elas, mesmo que não estejam aqui fisicamente”, disse a chefe do executivo.

Na ocasião, a diretora de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Socorro Camelo, também lembrou muito emocionada dos colegas de redação e de caminhada.

“Tive a sorte de ter grandes mestres do jornalismo que me ensinaram que nessa profissão a busca da verdade dos fatos exige equilíbrio, atenção, cuidado, para retratar a realidade que é sempre múltipla, tem muitos lados. Emocionada ao lembrar de todos eles aqui”, enfatizou.

