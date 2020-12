Prêmio Jorge Said terá cerimônia transmitida pelas redes sociais e homenagens

Na edição deste ano o prêmio fará homenagens in memoriam aos jornalistas Tião Victor, Naylor George, Ivan Cláudio, Val Sales e ao radialista e cantor Giovani Accioly

A Prefeita Socorro Neri realiza nesta sexta-feira, 18, a partir das 19h no auditório da Uninorte uma edição especial do Prêmio Jorge Said de Comunicação, que será transmitida pelo YouTube e redes da prefeitura.

A premiação dedicada aos profissionais da informação, que atuam nas mais diversas plataformas, foi criada pela gestão da prefeita Socorro Neri em 2018 e leva o nome de um dos mais conhecidos jornalistas do Acre, Jorge Said, falecido em 2015.

Na edição deste ano o prêmio fará homenagens in memoriam aos jornalistas Tião Victor, Naylor George, Ivan Cláudio, Val Sales e ao radialista e cantor Giovani Accioly.

A prefeita Socorro Neri disse que além de comemorar o trabalho de tantos profissionais que ajudam na construção de uma cidade mais humana, acolhedora e socialmente justa, o Prêmio Jorge Said de Comunicação é o reconhecimento do esforço e dedicação dos comunicadores para levar a informação de qualidade, clara e precisa para todos os rio-branquenses. Ainda de acordo com a prefeita, em um ano extremamente difícil como 2020, o trabalho da imprensa profissional foi fundamental.

“2020 será para sempre lembrado como o ano que nossa geração vivenciou uma situação inédita em pelo menos um século. Estamos enfrentando uma doença nova, uma pandemia que mudou profundamente a forma que vivemos e que nos relacionamos uns com os outros. E num momento em que pouco se sabia sobre esse inimigo invisível a comunicação teve o papel fundamental de nos ajudar a alertar e nos fazer entender a gravidade dessa situação”, afirmou.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a premiação terá um formato diferente dos anos anteriores. Com a presença restrita por causa da pandemia. Todos poderão acompanhar ao vivo pela YouTube

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários