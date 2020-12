Presidente da CBF presenteia Gladson com camisa personalizada

O governador Gladson Cameli (sem partido) recebeu na tarde desta quarta-feira (2), do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, uma camisa da seleção brasileira personalizada.

O presente foi entregue durante almoço no Rio de Janeiro, oferecido ao governador do Acre durante agenda para tratar do fortalecimento do futebol e do esporte no Acre.

