Presidente do Galvez garante permanência de comissão técnica e quer renovar elenco

A eliminação do Galvez nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D para o América-RN, no último domingo (27), colocou o clube acreano de férias forçadas no fim de ano.

Como o time só volta a campo oficialmente para a disputa da Copa Verde desta temporada, que começa no dia 20 de janeiro, a direção do clube liberou os atletas para que fiquem alguns dias em casa com a família.

De acordo com o presidente do Imperador, tenente-coronel Edener Franco, os planos para 2021 já estão sendo trabalhados.

Ele destaca que a comissão técnica, liderada pelo treinador Paulo Roberto de Oliveira, será mantida e a intenção é renovar com a maioria dos atletas do elenco.

– Já fechamos, a gente vai manter a comissão técnica e em torno de 70% desse elenco vamos renovar os contratos.

Os contratos vencem dia 31 (de dezembro) e estamos fazendo contratações para reforçar esse ele para que tenhamos um ano melhor que o 20 ainda – destaca o dirigente, explicando que os reforços serão contratados de acordo com a necessidade do elenco.

– Depende primeiro das renovações (para saber quais serão as posições prioritárias) – afirma.

Segundo ele, o único atleta com vínculo assegurado com o Galvez para 2021 é o atacante Adriano, que tem contrato até dezembro do próximo ano.

– O Adriano nós renovamos em outubro até dezembro do ano que vem. Estamos com conversas bastante avançadas com a maioria dos atletas e um pré-acordo com a grande maioria. É um pré-acordo, não tem nada assinado. A gente vai encerrar o contrato dia 31 e refazer novo contrato para início de janeiro para que assinem e retornem para o Acre – diz.

O presidente do Imperador ressalta que os jogadores devem iniciar a pré-temporada no dia 5 ou 6 de janeiro, já pensando no confronto contra o São Raimundo-RR, pela primeira fase da Copa Verde.

A partida está marcada para 20 de janeiro.

Em 2021, além da Copa Verde, o Galvez terá no calendário o Campeonato Acreano, onde vai buscar o bicampeonato, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

