Procon no Acre orienta consumidores sobre o Feirão Serasa Limpa Nome

O final do ano já está batendo na porta. Tradicionalmente, o período é celebrado com confraternizações, compras, troca de presentes, entre outras relações de consumo. Porém, com as complicações impostas pela pandemia da Covid-19 no decorrer de 2020, muitos consumidores terão dificuldades para manter estes ritos.

Um desses complicadores está demostrado no índice de endividamento, que atingiu 67,5% das famílias brasileiras, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No entanto, existe uma medida que contribui para reverter este cenário financeiro.

Trata-se do Feirão Serasa Limpa Nome, que permite a renegociação de dívidas com mais de 50 empresas de diversos segmentos, como lojas de departamento, companhias telefônicas, bancos e faculdades. Os novos acordos poderão ser feitos até o próximo dia 21 de dezembro.

A negociação pode ser feita no endereço eletrônico: www.feiraolimpanome.com.br ou pelo aplicativo da Serasa, disponível na Google Play ou App Store. Os consumidores também contam com mais dois canais de renegociação: o número de WhatsApp (11) 99575-2096 e o 0800 591 1222.

“O propósito de compartilhar essa campanha à comunidade é de orientar os consumidores que reorganizem suas condições financeiras, negociem suas dívidas e finalizem o ano com o nome limpo, podendo recorrer ao crédito em situação de necessidade”, destaca a chefe do Departamento de Atendimentos do Procon/AC, Camila Machado.

Segundo os dados divulgados pela Serasa, até o momento, mais de 4 milhões de dívidas foram negociadas. Ainda restam mais de 60 milhões de débitos para serem quitados. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida.

Confira a lista das principais empresas parceiras do Feirão Limpa Nome: Itaú, Banco do Brasil, Claro, Santander, Vivo, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Oi, Sky, Credsystem, Banco BMG, Crefisa, Unopar, Pitágoras, Energisa, Havan, PagBank, Nosso Lar, Novo Mundo e Cemig.

Qualquer orientação ou denúncia podem ser feitas por meio dos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000 ou 151, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 h, pelo e-mail: [email protected] ou acessando a plataforma: www.consumidor.gov.br

