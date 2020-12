Protection Face Shield oferece desconto de 30% aos profissionais da Saúde e Segurança na compra de EPIs

A Protection Face Shield está ainda mais preparada neste momento em que os casos de coronavírus voltaram a subir no Acre, para deixar você bem protegido contra as ameaças do inimigo invisível.

Além de máscaras de acetato, de tecido e descartáveis, oferece também aventais, toucas e luvas.

A empresa resolveu dar aos profissionais da Saúde e da Segurança Pública um desconto de 30% na compra dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs).

Atuando há alguns meses no Acre, o empreendimento está situado no Via Verde Shopping e na Avenida Nações Unidas. Também está disponível no Instagram, pelo @protectionfaceshieldac.

Os tamanhos dos produtos são variados e vão do infantil ao adulto. Com uma novidade, a Protection dispõe de uma chapelaria completa, com os melhores modelos para você. Confira!

