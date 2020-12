PSG e Neymar ainda não iniciaram conversas sobre renovação de contrato

Time espera renovar com jogador, mas já estipulou uma multa alta caso Neymar não continue atuando no futebol francês

O vínculo de Neymar com o PSG pode estar perto do fim. O jogador ainda não iniciou as conversas para renovação com o clube francês, que já teria estipulado preço de venda para uma possível saída do brasileiro. É o que garantem os jornais da França.

Neymar tem contrato com o PSG até 2022. O clube espera contar com o futebol do jogador até a Copa do Mundo de 2022, no Catar. E já teria colocado uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros para começar a conversar sobre uma saída do craque. É o que diz o que jornal L’Equipe, da França.

Mas o clube trabalha para renovar com o jogador. Recentemente, o atacante pediu um time mais competitivo, chegando a citar que gostaria de jogar com o argentino Lionel Messi no time francês.

