Quadrilha toma ruas e assalta banco no Pará, em ação parecida com a de Criciúma e deixa um morto

Uma quadrilha com cerca de 20 criminosos tomou as ruas de Cametá (PA), a 235 km de Belém, no começo da madrugada desta quarta-feira (2), e assaltou uma agência do Banco do Brasil. Moradores relataram em redes sociais uma noite de terror. Um homem foi morto após ser feito refém. Outro morador foi atingido na perna e está internado no hospital da cidade, mas não corre risco de vida.