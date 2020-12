Quarta nublada com pancadas de chuva ao longo do dia; Sipam alerta par risco de temporais

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) predomina sobre o sul da Amazônia e espalha instabilidades por toda a região, inclusive sobre o Acre.

Para esta quarta-feira (23), a previsão é de um dia de céu nublado a encoberto em todo o estado. O sol aparece pouco e há previsão de várias pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia em todas as regiões do Acre.

Há possibilidade de temporais, capazes de provocar grandes acúmulos de chuva em todas as regiões acreanas.

