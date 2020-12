“Que se F*d#*”: Colunista Beth Passos traz vinho polêmico e mais na coluna da semana

E-mail: [email protected]

Em clima natalino foi celebrado o 2º aniversário de Frederico. Na foto com os pais, João Renato e Juliana, e o mano Gustavo.

Amanda Portela linda no modelito despojado by @tiz_loja, da filha Rosi Portella. Localizada na Travessa Guaporé 293, antigo Dita Cabelo e Corpo.



Miguel lindo, neto do meu irmão Álvaro, fez aniversário dia 30 e ganhou o tradicional bolo preparado pela mãe Valéria e o Pai Bruno com a homenagem exigida por ele ao vovozinho flamenguista.

Dia 29 a prefeita Socorro Neri inaugurou oficialmente o Aquiri Shopping. As chaves já haviam sido entregues aos lojistas no último dia 7 para instalação e decoração das lojas.

Príncipe Harry, homem de família rica, admirado com a “vida dos sonhos” que muitos desejam. Casou-se com a atriz Meghan Markle, decidiu se afastar da família real para viver com a sua esposa no Canadá, apesar de ser independente e rico, deve parecer um tanto “ameaçador” para alguns, aliás ele está abrindo mão de regalias, de toda uma história para começar outra, sabe o que isso significa? Parentes não se colocam na frente da família, casamento é a dois não é a três, quatro e não é a sete, o fracasso de um relacionamento é inserir terceiros numa relação que só cabia os dois, perde a “pensão” mas fica com a sua família, deixa de ir para certos lugares, mas escolha a sua esposa, você só vai aprender a ser homem quando entender que precisa soltar a barra das “saias” que o (a) prendem, e se a sua situação financeira é diferente da do príncipe Harry lembre-se quem tem casa própria hoje, antes teve que tomar atitude e sair da casa dos parentes. A mudança para uma vida pode ser apenas “se separar”.

Isa Florêncio celebrou o giro do novo ciclo de vestido vermelho e prontinha para o amor.

Glória Dias dando as boas-vindas para 2021 em Arraial do Cabo.

No encerramento de 2020, este ano tão tenso, um rótulo de vinho conseguiu transmitir o que muitos pensam sobre ele “Que se Foda”. O vinho está causando na internet e foi criado pelo artista plástico Francisco Eduardo como uma obra de arte. Deste ano não duvido de mais nada!

O cirurgião dentista José Américo Gonsalves Fagundes deseja a todos um Feliz 2021. Ele curte a virada com a família em Volta Redonda.

Esses são Emily e Billy, um casal que cancelou a festa de casamento por conta da pandemia e resolveu usar o buffet, que já havia sido pago, para distribuir refeições aos moradores de rua. No total foram servidos 200 pratos de comida no dia de Ação de Graças, em Chicago. Uma atitude inspiradora!

Conhecido internacionalmente o querido Dr. Raiz continua sendo referência quando o assunto é disseminar a cultura acreana com artesanato, suas preciosas dicas de saúde e energização positiva.

Pablo Vittar na produção natalina na vibe do hit Modo Turbo gravado junto com Anitta e Luiza Sonza.

Mar calmo nunca fez bom marinheiro por isso não desanime. Tente ver obstáculos como oportunidades de crescimento. Sempre busque o lado bom das coisas. Reze, medite e tenha certeza da sempre presente ajuda do mundo espiritual na sua vida!

*O prognóstico para o trimestre que vai de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 é que a chuva deverá ficar acima dos padrões climatológicos para o Estado do Acre e a temperatura deverá ficar próximo da média histórica do período.

*O prêmio de R$ 300 milhões, sorteado quinta-feira, 31, levou vários acreanos a enfrentarem filas quilométricas debaixo de chuva nas casas lotéricas para tentar a sorte na Mega da Virada e quem sabe começar 2021 com muito dinheiro no bolso.

*A coluna lamenta profundamente a ida para o plano superior da mãe da empresária e médica acreana Sandra Aguiar, como mais uma vítima da Covid.

*1.194 mortos por Covid no Brasil em 24 horas, número maior de mortos desde setembro.

*Para quem é contra o aborto, não aborte. Para os/as demais, toda segurança da proteção da lei e do Estado. Enquanto machos estupram e matam as mulheres brasileiras, sob o silêncio dos hipócritas, os mesmos condenam a Argentina por legalizar o aborto. Como se aqui o aborto não fosse praticado no “mercado negro”, gerando mais uma carnificina, debaixo do tapete, de vidas femininas.

*A Anitta revelou que foi estuprada, ninguém ligou, vai cantar na Time Square, na virada do ano em Nova York, ninguém liga, o Auxílio Emergencial foi cancelado, o povo nem thuns, o presidente joga bola e distribui autógrafos na praia promovendo aglomeração e vão xingar as musas Bruna Marquezine, Rafa Kaliman, Manu Gavassi e a vencedora do BBB 2020 Thema Assis porque alugaram uma ilha exclusiva, só para elas e seus boys, pois não querem aglomeração. Vá entender a cabeça de brasileiro!

*Por quê pessoas que são contaminadas em casa apresentam quadros mais graves de Covid? Porque aquele que se contaminou na rua e levou o vírus para casa se expôs a uma quantidade pequena de vírus em razão das medidas mitigadoras, obrigatórias em locais públicos. Por isso o sistema imune desse indivíduo teve tempo para reagir ao vírus. Mas quando ele está em casa onde ninguém usa nenhum EPI ele expõe os familiares a uma grande quantidade de vírus e o corpo deles não dá conta. É assim que o bonito rolezeiro mata a família.

O mais interessante é que a maioria deles é exatamente aquela galera do “o mais importante é a família”.

Está na hora de mostrar para que serve esse amor, né quiridu?

*A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo) afirma que desde julho alerta o ministério sobre a necessidade de planejar a compra das vacinas. Agora já era!

*Até pouco tempo atrás eu achava que a expressão mais banalizada da atualidade era “eu amo”. Desde 2019 já posso dizer que é “passou de todos os limites 2020”.

*A Gratidão nos faz melhores! Reconhecer aquilo de bom que as pessoas fazem por nós é uma dádiva de Deus. Um ser grato não mente, não trama contra os outros, não trai, não engana. É fiel!!

Vai passar, tu sabes que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou dois, quem sabe? O verão está aí, haverá sol quase todos os dias, e sempre resta essa coisa chamada ‘impulso vital’. Pois esse impulso ás vezes cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo, te empurrará quem sabe para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer e, de repente, no meio de uma frase ou de um movimento te surpreenderás pensando algo assim como ‘estou contente outra vez.”

Caio Fernando Abreu

Beth Passos

Jornalista

