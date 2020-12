Ratinho tem verdade escancarada após morte de integrante com “menosprezo”

Ratinho foi surpreendido com a morte do humorista Rodela, no dia 2 de dezembro, e muito sobre a relação do comunicador e do parceiro de seu programa foi falado nos últimos dias. O comediante era extremamente grato pela ajuda oferecida pelo artista, que infelizmente não conseguiu firmar um contrato entre o famoso e o SBT.

De acordo com o Splash, o falecido humorista trabalhava nas ruas vendendo DVDs antes da pandemia, além de realizar as suas participações pontuais no “Programa do Ratinho”. A questão é que o artista não tinha um contrato com a emissora e recebia por cachê. Por outro lado, Ratinho depositava mensalmente um valor diretamente na conta do querido amigo. O apresentador da emissora de Silvio Santos é conhecido por ajudar muito os seus funcionários e chegou até mesmo a pagar uma cirurgia nos olhos do veterano. O intérprete de Xaropinho, Eduardo Mascarenhas, revelou que chegou a ver o comunicador ligar para Rodelo apenas para saber se ele estava precisando de algo. Apesar da vontade de ter um contrato com o SBT, Rodela estava vivendo uma fase de muita felicidade, já que ele conseguiu se aposentar e havia garantido mais estabilidade financeira. Murilo Bordoni, produtor do “Programa do Ratinho”, contou que Rodela continuava recebendo o dinheiro do apresentador e havia muita gratidão. O humorista já chegou a desabafar sobre a sua situação no trabalho em entrevista ao “Repórter em Ação”, da Record, em 2016. “Só queria um contrato porque a gente na rua sofre muito, principalmente quando chove”, disse, já mostrando um desgaste em se apresentar em São Paulo.