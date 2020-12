Reforma de Cameli destina 30% dos cargos em comissão aos servidores de carreira

A intenção do gestor é começar o próximo ano com mudanças na estrutura governamental

A reforma administrativa proposta pelo governador Gladson Cameli e aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na terça-feira (23) destaca que 30% dos mais de 1.500 cargos disponíveis, sejam ocupados por servidores de carreira.

Em contato com o governador Gladson Cameli, ele frisou que a medida visa valorizar ainda mais os servidores públicos. “Essa parte da lei é para mostrar que valorizamos todos”, declarou.

Sobre a reforma

A intenção do gestor é começar o próximo ano com mudanças na estrutura governamental.

A principal é a criação da ‘supersecretaria’ que se chamará Secretaria de Governo (Segov), que vai absorver as atribuições políticas da Casa Civil, que perde o status de secretária. O Gabinete Militar se chamará Casa Militar. Já o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, será gerido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Os polêmicos Cargos em Comissão (CEC’s) de 1 a 7 vão mudar de nome e se chamarão CAS (Chefia e Assessoramento). Os valores também mudam e variam entre R$ 2, 1 mil e R$ 7,1 mil. Atualmente, existem na estrutura governamental 1.300 cargos em comissão, a nova estrutura prevê 300 cargos a menos, porém com remuneração superiores Ao menos 60 cargos comissionados de diretor e 120 de chefe de departamento serão extintos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários