Regressão em bandeira, enfermeiro acusado de abuso e possível greve na Saúde; veja mais lidas

Toda semana trazemos pra você as principais notícias que mais renderam acessos e repercutiram nas nossas redes sociais e no nosso site.

Acompanhe na retrospectiva semanal tudo o que você deixou de conferir. Aproveite!

SEGUNDA-FEIRA

Irmão da apresentadora Beth Passos morre de covid-19 e homem confessa assassinato e diz que vítima fazia furtos em sua propriedade no AC

O engenheiro agrônomo Álvaro Ferreira do Santos, irmão da jornalista e apresentadora Beth Passos, foi mais uma vítima da covid-19. Ele morreu neste domingo (6), após quatro paradas cardíacas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um homem foi preso acusado de ter matado, na noite de sexta-feira (4), o jovem Izael Brito Bezerra, de 18 anos, com mais três tiros. O fato aconteceu no km 23 da BR-317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, no município de Epitaciolândia, interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

No AC, PM tenta matar a ex com barra de ferro, descumpre medida protetiva e é preso e “musa da odontologia” é condenada

A Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, negar o Habeas Corpus ao policial militar que descumpriu medida protetiva de urgência em Sena Madureira. A decisão foi publicada na edição n° 6.731 do Diário da Justiça Eletrônico (pág. 11). CONFIRA NA ÍNTEGRA. A 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condenou a estudante de odontologia Yvanna Alencar, 40, por posse de drogas para consumo pessoal. A “musa fitness”, como ficou conhecida, foi denunciada e presa em agosto pelo crime de tráfico de drogas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Moradora do Calafate conquista concurso de beleza em SP e representa Brasil no Panamá e enfermeiro é acusado de abusar de cinco mulheres no Acre dentro de hospital

A acreana Isna Fernanda foi eleita “Reina del Cacau Brasil 2021”, no último final de semana em São Paulo. Moradora do bairro Calafate, em Rio Branco, a estudante do curso de Nutrição da Ufac, de 21 anos, iniciou a semana com pé direto e festejando suas novas conquistas. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren) deu início aos julgamentos do enfermeiro acusado de ter abusado moral e sexualmente de cinco mulheres em Rio Branco. O crime teria acontecido em 2019 nas dependências da Unimed, onde ele trabalha até hoje, ocupando, segundo informações, um dos postos de liderança na unidade. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Mais dois bares serão fechados em Rio Branco por aglomeração e 10 homens armados invadem supermercado, explodem caixa eletrônico e agridem vigilante

O Ministério Público do Acre (MPAC) mandou fechar temporariamente mais dois estabelecimentos em Rio Branco por descrumprimento de medidas sanitárias básicas. Desta vez, Capone’s Bar terá suas atividades suspensas entre os dias 13 e 17 de dezembro e Unibeer Pub entre 10 e 13. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Dez criminosos fortemente armados renderam o funcionário que fazia a vigilância de um supermercado na noite desta quarta-feira (9), na Rodovia AC-10, no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Regionais regridem para bandeira laranja e profissionais da Saúde ameaçam entrar em greve Anúncio feito por meio de videoconferência na manhã desta sexta-feira (11), pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, revela que as regionais de saúde do Baixo Acre/Purus e Alto Acre regrediram para a laranja. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Servidores da Saúde ameaçam cruzar os braços na próxima terça-feira (15) em protesto contra o não pagamento do auxílio temporário de R$ 420 a todo o quadro de funcionários. Além disso, eles acusam o governo de não cumprir a dobra da insalubridade referente aos meses de outubro e novembro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários