Reino Unido notifica mutação do coronavírus que se multiplica mais rapidamente

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, notificou nesta segunda-feira (14) uma nova cepa do coronavírus identificada no país. Segundo ele, não há elementos que indiquem uma probabilidade maior de quadros graves da Covid-19 causados pela variação, porém mais de mil casos já foram registrados no país.

A confirmação ocorre praticamente ao mesmo tempo que o início da vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido. Agora, novos testes devem ser feitos pelo laboratório de Porton Down, vinculado ao Ministério da Defesa britânico. Hancock ainda destacou que, apesar de não haver confirmação sobre a relação entre a aceleração de casos e a nova variação, assessores da pasta afirmam que a possibilidade é “altamente provável” e destacam que é importante não ignorar a segunda onda da doença e o contágio acelerado de casos.

