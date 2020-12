Revalida: termina nesta sexta prazo para interposição de gabaritos

Hoje (18) é o último dia para estudantes que participaram do Revalida 2020 apresentarem interposição de recurso referente aos gabaritos preliminares do exame. O procedimento deverá ser realizado pelo sistema do Revalida até as 23h.

Os gabaritos preliminares podem ser acessados na Página do Participante e os recursos dos gabaritos preliminares da prova objetiva e do padrão de resposta provisório da prova discursiva deverão conter somente questionamentos pertinentes às respostas definidas nesses documentos.

Os resultados serão disponibilizados no Sistema Revalida após a análise. As versões definitivas do gabarito da prova objetiva e do padrão de resposta da prova discursiva, além dos resultados definitivos da prova de múltipla escolha e os resultados provisórios da prova discursiva também poderão ser vistos no sistema.

De acordo com o edital, a partir do dia 8 de fevereiro de 2021 o resultado provisório da prova discursiva estará disponível para participantes aprovados na avaliação objetiva fazerem a consulta. Na mesma data serão disponibilizadas as razões de deferimento ou indeferimento dos recursos, segundo a banca corretora do exame. Já os resultados finais da primeira etapa do Revalida 2020 serão divulgados no dia 5 de março de 2021.

Sobre o Revalida

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2011, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) busca regularizar, no Brasil, o diploma de graduação em Medicina expedido no exterior. As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

O objetivo do exame é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A revalidação do diploma é de responsabilidade das universidades públicas que aderirem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.

