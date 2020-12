Aniversário da Nena Mubarac em SP, Prêmio Innovare e mais na coluna do Moisés

Alegria, alegria. Nasceu Maria Luiza, primeira filha da jornalista Neide Santos e do advogado Lecenky Oliveira. Malu, como já é carinhosamente chamada, nasceu linda e com muita saúde, nesta segunda-feira (30), às 21h47, na Maternidade Bárbara Heliodora, pesando 3,500 quilos e medindo 46 cm de altura. Mãe e filha estão ótimas! Desejo tudo de melhor à família!

Com o propósito de incentivar a prática da leitura e despertar nas pessoas a ideia de compartilhar o conhecimento, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) arrecadaram 3.534 livros para doar à biblioteca da Escola Frei Heitor Turrini, na Cidade de Povo, uma vez que a mesma só dispunha de livros didáticos. A campanha foi uma iniciativa do MPAC através do Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição (Napaz).

***As obras foram entregues na última quinta-feira (26) pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e a coordenadora do Napaz, promotora de Justiça Diana Soraia Tabalipa. Parabéns pela iniciativa!

Os amigos estão na torcida pela recuperação do colunista social e cerimonialista da Prefeitura de Rio Branco, Vagno Di Paula, que segue internado no Into vítima da covid. Melhoras, querido amigo! Deus está no comando.

A aniversariante do dia 28 de novembro foi Walnizia Cavalcante, que comemorou a data com um jantar no La Cave com grupo de amigos. Vida longa com muita saúde para a aniversariante!

Martinho Gallo Junior , na foto com a esposa Patrícia Rêgo, comemorou, no dia 28 de novembro, mais um ano de vida. A comemoração foi em clima familiar. Saúde e prosperidade!

Queridíssima Nena Mubarac, atualmente residindo em Santos (SP), muda de idade no último sábado (28). Querida como ela é, recebeu centenas de felicitações e carinho de sua legião de amigos. Na foto com sua mãe Gisélia e a irmã Giselle.

Vivas! Vivas! Para os gêmeos Larissa e Caio Poersch (na foto com a mãe Socorro) que aniversariaram no dia 18 de novembro. Larissa celebrou com um grupo de amigas no Royal Restaurante e Gastorbar e Caio optou viajar para Curitiba.

Prêmio Innovare

Os vencedores da 17ª edição do Prêmio Innovare foram divulgados nesta terça-feira (01), em razão da pandemia do novo Coronavirus, a edição 2020 do Prêmio foi realizada de forma virtual, transmitida pelo Youtube. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e disseminar práticas que contribuem para modernizar a justiça no Brasil.

*** O “Projeto de monitoramento da qualidade do ar”, iniciativa coordenada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo (CAOP-MAPHU) do Ministério Público do Estado Acre – MPAC foi premiado em segundo lugar na categoria Ministério Público. Ao todo, 12 práticas disputam a final em seis categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, e Justiça e Cidadania, iniciativas selecionadas entre as 646 práticas de todo o Brasil.

