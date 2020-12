Ribamar ganhou mais uma no STF e deve ser empossado a qualquer momento no TCE

A corte ganha com um profissional habilitado e com competência para o cargo

A fome é grande

A sinalização negativa por parte dos deputados em não querer cortar na própria carne com a reforma administrativas, exigindo garantias do Palácio Rio Branco, mostra claramente, como alguns – o fato não pode ser generalizado – pensam somente em questões individuais e não no Estado.

Jogam contra

É preciso que o Palácio Rio Branco revele nomes de quem é contra a reforma que pode ajustar disparidades fiscais, criar mecanismos para contratação com concurso público e até negociações salariais com o funcionalismo. É simples, o servidor precisa saber quais deputados jogam contra eles. Depois é mandar a fatura.

Jogo é bruto

Em se tratando de cargos, o jogo nesse governo foi bruto desde o primeiro ano de mandato. Ou o Palácio Rio Branco vira essa página de ficar administrando Diário Oficial, ou estará condenado ao fracasso. É enxugar gelo.

Estratégia

A Prefeitura de Rio Branco errou ao deixar o debate sobre ajuda emergencial às empresas de transportes coletivos para pós-eleição. Já eleitos, os vereadores fazem agora, um jogo de cena que jamais fariam em período eleitoral. Como nenhum deles anda de ônibus, não estão nem ai para população da capital. Muitos dos que se negam a assinar a aprovação do projeto, nem foram reeleitos.

Sede ecológica

Os diretores do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, Isaac Ronaltti e Rangel Araújo estão de parabéns pela obra de reforma da sede campestre da categoria. Eles estão triplicando o valor do patrimônio que é dos servidores e, melhor, tornando o ambiente ecologicamente correto, como manda a lei.

Bem articulado

O servidor público e sindicalista Isaac Ronaltti vem recebendo vários convites de todos os municípios para alçar voos mais altos. Pé no chão, bem articulado, tem dito a amigos que estuda a possibilidade. Faz um mandato de excelência à frente do sindicato.

Dinheiro na praça

Além da boa notícia aos servidores públicos que vão receber a segunda parcela de seu 13º salário, a economia também agradece. O pagamento anunciado da segunda parcela nesta sexta-feira, 18, faz com que os comerciantes se animem com a possibilidade de aumento nas vendas de natal, em um ano tão difícil para economia por causa da Covid-19.

O bom velhinho agradece

O governador Gladson Cameli anunciou que a segunda parcela do 13º está disponível aos servidores públicos já nesta sexta. No total, o valor ultrapassa R$ 130 milhões e reais para mais de 49 mil servidores públicos.

Retração econômica

A Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou um documento que prevê retração na economia brasileira este ano, mas indica retomada do crescimento econômico e saldo positivo já em 2021. Pelas projeções da OCDE, o Brasil fechará 2020 com PIB de -5,0%, já no próximo ano a previsão é que o Produto Interno Bruto cresça 2,6%.

Videoconferência

As diplomações deste ano são atípicas tal qual como foi a eleição de 2020. Todas elas acontecem por videoconferência. Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco colocou terno e gravata para ter seu mandato credenciado pela 9ª zona eleitoral.

Ganhou mais uma

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade ganhou mais uma no Supremo Tribunal Federal e deverá ser empossado a qualquer momento no Tribunal de Contas do Estado. A corte ganha com um profissional habilitado e com competência para o cargo.

Entrou água

Com a possibilidade de a prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassen ser pré-candidata a deputada federal, Léo de Brito vê mais uma vez as chances de reeleição irem por água abaixo. O apoio do Alto Acre seria fundamental.

Kiefen quer mais

O prefeito eleito de Feijó quer a todo custo emplacar o irmão como novo líder do governador Gladson Cameli. Ele esqueceu de combinar isso com a turma do Palácio Rio Branco. Assessores mais próximos do prefeito, mais equilibrados aconselham a Marcos Cavalcante, se preocupar com sua reeleição.

