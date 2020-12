Rio Branco-AC chega pela 5ª vez à 2ª fase da Série D; Galvez vai estrear no mata-mata

Sobreviventes do futebol acreano no Campeonato Brasileiro da Série D, Galvez e Rio Branco-AC vão ter rivais do Piauí pelo caminho na segunda fase, quando começam os jogos eliminatórios.

O Galvez, que disputa a competição pela segunda vez, vai fazer a estreia no mata-mata. O Imperador esteve na Série D em 2019, mas acabou eliminado na primeira fase, ficando em terceiro lugar no grupo A2 com seis pontos, atrás de Manaus e Real Ariquemes-RO, que avançaram. A competição tem a participação de 68 clubes desde a temporada 2016.

PUBLICIDADE

Na atual edição, o Galvez fechou a primeira fase em terceiro lugar com 24 pontos. Em 14 partidas, o campeão acreano obteve sete vitórias, empatou três vezes e sofreu quatro derrotas.

Foram 26 gols marcados e 19 sofridos. Na segunda fase vai encarar o River-PI. O primeiro jogo será no Acre e a partida de volta no Piauí, possivelmente nos dias 6 e 13 de dezembro.

O Rio Branco-AC disputa a Série D desde 2014 e tem mais bagagem na competição. Em sete participações, o Estrelão chega pela quinta vez ao mata-mata e vai enfrentar o Altos-PI, fazendo o jogo de ida no Acre.

O mais longe que o clube conseguiu ir foi até as oitavas de final, em 2018. Naquela ocasião foi eliminado nos pênaltis pelo Manaus-AM (confira no histórico abaixo).

O Alvirrubro se classificou e quarto lugar com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e três derrotas, 17 gols marcados e 14 sofridos.

Veja o histórico de Galvez e Rio Branco-AC na Série D

2014

O Rio Branco-AC se classificou em primeiro do grupo 1 e foi eliminado nos pênaltis nas oitavas de final pela Anapolina-GO, em casa, após dois empates por 1 a 1.

Nas penalidades a equipe goiana venceu por 13 a 12. A competição teve 41 clubes participantes.

O Estrelão se classificou em segundo lugar no grupo 1, atrás do Remo. Foi eliminado nas oitavas de final pelo Ypiranga-RS, após derrotas por 1 a 0 e 3 a 0. A edição teve participação de 40 equipes.

2016

Primeiro ano com 68 clubes participantes. O Estrelão acabou caindo na fase de grupos, ficando em último lugar no grupo 4 com quatro pontos conquistados em seis jogos.

2017

O Rio Branco-AC se classificou em primeiro lugar no grupo 3. Na segunda fase foi eliminado pelo Maranhão após derrota por 2 a 0 e empate por 1 a 1.

2018

O Rio Branco-AC se classificou em segundo lugar no grupo A1, atrás do Manaus-AM. Na segunda fase eliminou o Independente-PA após vitória por 3 a 0 e derrota por 3 a 1.

Nas oitavas de final caiu para o Manaus nos pênaltis por 3 a 2, depois de ser derrotado por 2 a 1 no jogo de ida e vencer a partida de volta por 1 a 0.

2019

O Rio Branco-AC foi eliminado na primeira fase, ficando em último lugar no grupo 1 com quatro pontos somados em seis partidas, com uma vitória, um empate e quatro derrotas, seis gols marcados e 16 sofridos.

O Galvez fez a primeira participação na competição nacional e também ficou fora na primeira fase.

O Imperador terminou em terceiro no grupo 2 com seis pontos, uma vitória, três empates e duas derrotas, 10 gols marcados e 12 sofridos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários