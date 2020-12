Rio Branco: região central ganha reforço na limpeza urbana

Visando manter a cidade limpa e bem cuidada, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), intensificou os serviços de limpeza pública na região central da capital acreana.

O município, segundo Kellyton Carvalho, secretário da SMZC, a orientação da prefeita Socorro Neri é para que não haja arrefecimento nos cuidados com toda cidade, dando ênfase as praças, aos parques e vias públicas, eliminando inclusive pontos de lixo.

Nesta quarta-feira, 02, as ações ocorrem no parque da Maternidade e nas praças centrais, além dos parques: Maternidade e Tucumã. “Vamos fazer em seguida a limpeza do parque Vale do Açaí”, destacou Kellyton.

Durante os trabalhos no decorrer deste ano, a Prefeitura já retirou mais de 60 toneladas de entulho das ruas da capital. Em vários locais, havia amontoados de móveis usados, garrafas de plástico e outros materiais, ameaçando a saúde de quem mora nas mediações.

Intensificar os trabalhos nessas regiões centrais é uma das estratégias do poder público municipal para garantir o bem-estar da sociedade, durante as atividades de Natal e Ano Novo, período que coincide também com o aniversário de Rio Branco e, por conter um número elevado de comércio, hospitais e órgãos que atendem à população.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários