Rio Branco tem apenas 10 leitos de UTI vagos para pacientes com coronavírus

A taxa de ocupação em leitos de UTI para pacientes com covid-19 em Rio Branco disparou de 64,3% na sexta-feira (11) para 86,7% neste sábado (12), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Há apenas 10 vagas na capital: seis no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC) e quatro no Hospital Santa Juliana, que cedeu dez leitos para o SUS após parceria com o governo do estado.

No Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que possui 10 leitos, a taxa de ocupação permanece em 50%.

O Pronto-Socorro de Rio Branco continua colapsado, com 12 internados. A ocupação ultrapassa em dois a capacidade dos hospital.

Ao todo, entre unidades públicas e particulares, 60 pessoas em estado grave encontram-se em tratamento intensivo no Acre. O total de vagas é de 70.

O número de infectados pelo coronavírus chegou neste sábado (12) a 38,3 mil, com 749 óbitos.

