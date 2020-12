Rio Tarauacá atinge 10,60 metros e 16 famílias tiveram que sair de casa devido a cheia

O governador Gladson Cameli disse a reportagem do ContilNet que vai enviar equipes e mantimentos as famílias atingidas

Na manhã desta terça-feira (29), a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o Rio Tarauacá, está a mais de um metro acima da cota de transbordo (9,50 metros) e marcou 10 metros e 60 centímetros na medição feita pela Defesa Civil do Município.

De acordo com informações repassadas pelo major do Corpo de Bombeiros, Claudio Falcão, ao todo, mais de 100 casas foram atingidas diretamente. “A cota de transbordamento que é 9,52 metros foi atingida no domingo ao meio dia e desde então estamos acima da cota de transbordamento”, declarou.

O militar disse ainda que existem 16 famílias fora de seus lares em decorrência da enchente. “São 9 famílias desabrigadas e 7 desalojadas”, ressaltou.

As famílias que foram atingidas pelas águas já foram retiradas de suas casas e levadas para um abrigo na escola João Ribeiro e outras estão nas casas de parentes.

O governador Gladson Cameli disse a reportagem do ContilNet que vai enviar equipes e mantimentos as famílias atingidas.

