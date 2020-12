RO: Caseiro de fazenda é morto com tiro de espingarda durante roubo

O latrocínio do caseiro Hosaná Lima Reis, 47, aconteceu na noite de domingo (13) em uma fazenda na Linha 43, ramal Amorim, quilômetro 07, na zona rural do município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

A esposa da vítima de 34 anos contou para a polícia que estava preparando a janta e o marido pegando lenha, quando três criminosos armados chegaram em duas motocicletas. Os bandidos renderam o casal e começaram a exigir dinheiro. A mulher relatou que o marido chegou a informar onde estava o dinheiro. Em seguida, ela teria sido agredida com chutes nas costas e desmaiou. Quando retomou consciência, segundo ela, o marido já estava morto com um tiro de espingarda e os criminosos tinham fugido levando um motosserra, uma espingarda e a quantia de R$ 200,00. A mulher contou ainda aos policiais que o marido recentemente havia se envolvido em uma briga no bairro Nacional em Porto Velho e vinha sendo ameaçado de morte pelo desafeto. As Polícias Civil e Militar estiveram no local junto com o delegado de Candeias do Jamari e as investigações já se iniciaram. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

