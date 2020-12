RO: Corpo de homem é encontrado sem braço em terreno baldio

No início da tarde de sexta-feira (11), um corpo de uma pessoa do sexo masculino, sem identificação, foi encontrado num terreno baldio, na rua 50, no bairro Zona Sul, em Ariquemes (RO), Vale do Jamari.

Conforme as autoridades, o corpo estaria de bruços e sem um dos braços. A vítima pode ter sido morta em outro local e supostamente teria sido ‘desovada’ no terreno baldio.

Testemunhas teriam contato para integrantes de uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar de Ariquemes, que sentiram um forte odor na hora do almoço, supostamente vinda do corpo em putrefação.

Outras pessoas contaram que caminhavam nas proximidades, pensando em se tratar de descarte de restos de animais nos terrenos baldios que existem no bairro e teriam se deparado com o corpo da vítima.

Não há mais informações sobre o caso.