Roberto Duarte contraria Flaviano Melo e defende a reeleição de Gladson em 2022

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) defendeu nesta terça-feira (8), em entrevista à TV Gazeta, a reeleição do governador Gladson Cameli (sem partido) para 2022, contrariando o presidente estadual do seu partido, o deputado federal Flaviano Melo.

O veterano emedebista havia dito, no final da semana passada, que Cameli não tem a confiança e a simpatia do partido para serem apoiados nas próximas eleições. Revelou, também, que a legenda já trabalha para ter um nome próprio no pleito estadual.

Duarte, candidato do MDB derrotado para a prefeitura de Rio Branco no primeiro turno, demonstrou não estar totalmente alinhado ao seu dirigente. “Defendo que na linha sucessória do governo que nós elegemos em 2018 seja em primeiro lugar o governador Gladson Cameli, natural candidato a reeleição”, declarou ao jornalista Itaan Arruda.

