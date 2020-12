Rodada de Natal da NBA: confira os destaques e onde assistir a maratona de jogos

Dia comemorativo contará com quatro jogos, com atual vice, campeão e MVP em quadra

A rodada de Natal da NBA é uma tradição que começou em 1947, sempre com jogos interessantes, envolvendo grandes times e craques.

E, mesmo em um calendário apertado e improvisado, consequência da pandemia de Covid-19, o dia especial de jogos não podia deixar de acontecer.

Neste dia 25, a liga irá brindar o fã do principal basquete do mundo com quatro jogos, envolvendo o atual vice, o campeão e o MVP da NBA, além de diversas outras atrações.

Confira o que irá rolar de melhor nestes duelos:

Miami Heat x New Orleans Pelicans

Quando: 14h

Onde: ESPN

O New Orleans Pelicans, um time jovem, cheio de talento, vontade e liderado pelo fenômeno Zion Williamson será testado logo no começo da temporada contra o vice-campeão da temporada passada, que conta com um dos melhores técnicos da NBA em Erik Spoelstra e têm jogadores versáteis e raçudos como Jimmy Butler e Bam Adebayo.

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Quando: 16h30

Onde: ESPN

O bi-MVP da NBA, Giannis Antetokounmpo, acertou um contrato bilionário com o Milwaukee Bucks, equipe que tenta chegar à terra prometida nos playoffs. O adversário é alguém que já esteve lá: o Golden State Warriors, equipe que dominou a década na liga, mas que tem sofrido com lesões e tem um elenco jovem, ainda tentando achar o entrosamento ideal para Curry e Green.

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Quando: 19h

Onde: ESPN

O talentoso Boston Celtics, de Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker, equipe que tem pretensões de título, enfrenta uma equipe que, baseado apenas no talento, tem tudo para ser uma das melhores da NBA.

Resta saber se Kevin Durant e Kyrie Irving conseguirão deixar seus egos de lado para se concentrar no que sabem fazer de melhor.

A partida marca também o reencontro de Kyrie com seus antigos companheiros de Celtics, onde teve uma passagem controversa e decepcionante.

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

Quando: 22h

Onde: ESPN

Para fechar a rodada de Natal da NBA, um duelo de diferentes gerações. LeBron James é o principal nome e jogador mais dominante da Liga desde 2003-04.

O Rei, no entanto, já tem um herdeiro que parece pronto para ser coroado quando sua carreira acabar. Luka Doncic, mesmo aos 21 anos, tem mostrado todo o talento necessário para liderar sua equipe e fazê-la brigar por títulos.

A julgar pelos duelos anteriores entre ambos, o jogo promete muita competitividade e lances incríveis.

