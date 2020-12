Rodoviários do transporte público de Manaus paralisam linhas

Rodoviários do transporte público de Manaus fizeram uma paralisação de advertência na manhã desta terça-feira (15) para cobrar salários atrasados.

O Sindicato dos Rodoviários disse à Rede Amazônica que estive reunido com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) para tratar sobre repasses.

Empresários informam que não podem pagar sem os recursos por parte de Prefeitura.

O Sinetram comuniquei que não foi notificado da paralisação, mas está fazendo o levantamento de quantos veículos e empresas que estão inoperantes.

Por meio de nota, o IMMU disse que acompanha a situação para orientar os usuários do transporte coletivo na capital. Informou também que o repassou às empresas de ônibus o pagamento equivalente à gratuidade no transporte coletivo nos dois turnos das eleições municipais e, além disso, está mantendo o pagamento de subsídio ao sistema.

