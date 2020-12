Ronald Polanco Ribeiro é o novo presidente do Tribunal de Contas do Acre

O Procurador-chefe do Ministério Público de Contas, João Izidro Melo Neto elogiou a atual gestão do TCE/AC

Em Sessão Especial Virtual realizada na manhã desta quinta-feira, 03, a Corte de Contas do Acre, definiu em eleição com voto aberto e declarado a próxima gestão para o Biênio 2021/2022. Foi eleito para o próximo biênio para o cargo de Presidente, o Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, como Vice-Presidente, o atual Presidente, o Conselheiro Cristovão Messias e como Corregedor o Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.

Para a Diretoria da Escola de Contas permanece a Conselheira Naluh Maria Lima Gouveia, já a Conselheira Dulcinéia Benício de Araújo foi indicada ao cargo de Ouvidora. O Conselheiro Antônio Jorge Malheiro assume a Presidência da 1ª Câmara e a Conselheira-Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza será Presidente da 2ª Câmara.

O Presidente do TCE/AC Conselheiro Cristovão Messias conduziu toda a sessão e ao final de cada eleição declarou a nova gestão eleita. Logo após ser empossado, o Presidente eleito reafirmou o compromisso com o Tribunal de Contas do Estado do Acre e que pretende administrar a Corte de Contas nos próximos dois anos com a mesma dedicação e competência, que o Conselheiro Cristovão Messias tem conduzido o Tribunal.

O Procurador-chefe do Ministério Público de Contas, João Izidro Melo Neto elogiou a atual gestão do TCE/AC. “…é importante mencionar todos os avanços obtidos nos últimos dois anos, como a melhoria dos sistemas, a digitalização dos processos, a Rádio Web e os avanços tecnológicos que de maneira geral possibilitaram inclusive que o Tribunal continuasse com todas as frentes de trabalho e inclusive aumentasse sua produtividade mesmo durante a pandemia do Novo Coronavírus”. Afirmou o Procurador-chefe que aproveitou o momento para parabenizar a nova gestão eleita.

Finalizando a Sessão o Presidente do TCE/AC, Conselheiro Cristovão Messias agradeceu as palavras de seus pares, o trabalho em parceria, a participação de forma efetiva do Ministério Público de Contas e agradeceu toda sua equipe técnica. Ele ainda aproveitou o momento e se prontificou como Vice-Presidente eleito a continuar trabalhando e apoiando o Presidente eleito.

