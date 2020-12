Ronaldo Fenômeno diz ser ‘natural’ ser remunerado como presidente

Presidente do Valladolid, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol

Presidente do Valladolid, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, Ronaldo Fenômeno declarou, em entrevista coletiva, que “é natural” receber uma remuneração por ser mandatário do clube, em pagamento que será aprovado na próxima assembleia de acionistas, e lembrou que ocupa o cargo “há mais de dois anos sem cobrar um euro sequer”.

“Não recebi nenhum euro nesses mais de dois anos e agora entendo que a situação do clube é mais confortável. Como estou trabalhando no desenvolvimento da marca e realizando novos projetos para que agregue mais valor, é natural que receba”, argumentou o brasileiro em entrevista concedida no estádio José Zorrilla, em Valladolid.

