Rosinete dos Reis é escolhida a nova presidente da Asmac para o biênio 2021-2023

A juíza Maria Rosinete dos Reis foi eleita a nova presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) na votação encerrada no final da tarde de sexta-feira (04). Ela será empossada em fevereiro para o biênio 2021-2023.

O pleito contou com a possibilidade de votação pela internet, sobrecartas e na sexta-feira, com uma urna para captação de votos presenciais.

Rosinete dos Reis agradeceu pelo apoio dos colegas e pediu união para continuar o trabalho em defesa da classe. Ela ainda elogiou a forma com que o pleito foi conduzido pela Comissão Eleitoral.

“Quero agradecer a Deus por permitir minha participação em um pleito que nossa classe merece, viabilizando um processo de escolha, um processo mais democrático. A magistratura tem muito a crescer, mas não cresce sozinha, não serei salvadora da pátria e nem tenho essa pretensão, mas tenho certeza que, se houver a colaboração de todos, teremos um crescimento coletivo”, disse a Presidente eleita.

A juíza Olívia Ribeiro, que atuou como presidente da Comissão Eleitoral, agradeceu a confiança de todos e afirmou que todo o processo eleitoral foi acompanhado de perto, contando com a colaboração dos juízes Marcelo Carvalho (vice-presidente) e Marcelo Badaró (secretário) que também estiveram empenhados em proporcionar um trabalho com lisura e imparcialidade para o sucesso das eleições.

“Agradeço às duas chapas e aos colegas pela confiança depositada em nós. Foi um trabalho com muita dedicação, cuidado, primando pela igualdade entre as concorrentes. A comissão sempre esteve unida para atuar em toda e qualquer situação e agradecemos essa confiança”, falou Olívia.

O presidente da Asmac, Danniel Bomfim, festejou a participação histórica de quase todos os associados, além de lembrar do resultado positivo obtido por meio da disponibilidade da votação eletrônica pela 1ª vez.

“Parabéns para as candidatas pois tivemos uma participação de quase 100% dos associados. Parabéns Rosinete pela vitória. O resultado das urnas nos mostra que o valor do trabalho associativo para a magistratura. Nesse processo eleitoral uma das chapas tinha que sair vencedora, embora ambas merecessem pelo alto nível dos colegas que as compõem. Saímos todos vencedores desse processo eleitoral que contou com expressiva participação dos associados. Aproveito para fazer um agradecimento especial para a comissão eleitoral pelo valioso trabalho. Desejo sucesso para a nova diretoria, pois dela depende o sucesso de todos nós Parabéns Asmac”, falou o presidente Danniel Bomfim.

O juiz Marcelo Coelho agradeceu a adesão de toda a magistratura no processo democrático, afirmando ser uma oportunidade para a nova presidente apresentar um trabalho ainda melhor.

“Acredito que poderemos trabalhar com muito mais força, fazendo mais ainda por todos”, afirmou o vice-presidente.

O juiz Marcelo Badaró destacou a importância da disputa, apontando como ponto positivo a busca pelo bem comum.

“A magistratura precisa de seus representantes associativos para que possamos manter a dignidade, a paz e a tranquilidade. Parabenizo a comissão e ao presidente Danniel que contribuiu para o andamento de todo o processo”, falou o magistrado.

A chapa liderada por Rosinete dos Reis ainda conta com Fábio Farias como 1º vice-presidente e Hugo Ferreira como 2º vice-presidente.

Currículo

Rosinete dos Reis é titular da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, doutoranda e mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UNB), professora do curso de Direito do grupo Estácio/Unimeta, autora e coautora de obras jurídicas, além de ser membro da Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Acre.

