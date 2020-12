Roupa Nova lamenta morte de Paulinho: “Luzes do palco se apagaram”

O Roupa Nova lamentou a morte do vocalista Paulinho, que estava internado com Covid-19 desde o início de novembro. O músico de 68 anos morreu na noite desta segunda-feira (14) e o grupo foi à web falar sobre a perda.

“As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19”, começava o post.

“Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos sinceros agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos! #Luto”, finalizou o post no Instagram oficial do grupo.

VIDA E CARREIRA

O carioca Paulo César dos Santos, conhecido como Paulinho, começou na carreira musical no inicio da década de 1970, como vocalista e percussionista de uma banda de bailes carioca chamada Los Panchos Villa, ao lado de Kiko e de Feghali.

Nessa época, já frequentava as apresentações da banda Os Famks, que tinha grande influência na noite carioca. Em 1974, recebeu o convite para cantar e tocar nessa segunda banda. Logo depois de entrar, convidou Kiko para substituir o guitarrista.

O Roupa Nova surgiu em agosto de 1980, devido às mudanças ocorridas depois de 1978 no grupo Os Famks e mantém até hoje sua formação original. É composta por Paulinho (percussão e vocal), Serginho Herval (bateria e vocal), Nando (baixo e vocal), Kiko (guitarra e vocal), Cleberson Horsth (teclados e vocal) e Ricardo Feghali (piano, teclados e vocal).

Paulinho canta como vocalista principal em diversas músicas do Roupa Nova, incluindo hits marcantes como Canção de Verão, Clarear, Sensual (na versão original de 1983), Volta pra mim, Whisky a Go-Go (na versão “ao vivo”, no álbum Agora Sim, no Roupacústico I e no álbum Roupa Nova 30 anos), Linda Demais, Meu Universo É Você, Vício, além de canções mais recentes como À Flor da Pele, A Lenda e A Metade da Maçã, entre outras.

Em 2009, por conta de problemas de saúde, foi substituído em três shows da banda pelo ex-vocalista da banda Rádio Táxi, Maurício Gasperini. Mas logo se recuperou e voltou à ativa.

Paulinho esteve com o Roupa Nova desde a sua formação original, há mais de 40 anos. Com o grupo, recebeu em 2009 o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro, categoria em que o Roupa Nova concorreu com nomes como Rita Lee, Ivete Sangalo, Skank e Jota Quest.

Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelada no reality SuperStar, da Globo; e a cantora Twigg, que gravou um dueto com o Roupa Nova na canção O Barquinho, presente no álbum duplo comemorativo dos 35 anos de carreira da banda intitulado Todo Amor do Mundo lançado no final de 2015. O cantor também deixa uma netinha, Bella, filha de Pepê com a farmacêutica Katia Magalhães.

Paulinho (Foto: Reprodução/Instagram)

Roupa Nova lamenta a morte de Paulinho (Foto: Reprodução/Instagram)

