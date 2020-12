Salário Mínimo: publicado em MP, valor de R$ 1.100 passa a valer nesta sexta

Novo valor aparece em Medida Provisória publicada pelo governo Bolsonaro no texto do Diário Oficial da União desta quinta-feira (31)

A edição desta quinta-feira (31) do Diário Oficial da União traz a puublicação da Medida Provisória que define o novo valor do salário mínimo de R$ 1.100 para 2021 e que já passa a valer a partir desta sexta-feira (1°). O anúncio, antes de fazer parte do texto, foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro .

O valor, que é R$ 55 maior do que os atuais R$ 1.045, foi superior ao que era previsto pelo governo na proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO ), enviada ao Congresso no último dia 15.

Anteriormente, previa-se um valor de R$ 1.088 para o salário mínimo por conta da inflação, mas foi feito um novo reajusta para que o valor se adequasse a previsão do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foi de 5,22% e é base para a correção anual.

O aumento também trará alterações para a previsão de gastos do governo, uma vez que os benefícios relacionados à Previdência Social, pagos pelo INSS, não podem ser menores que o valor do salário mínimo.

Segundo informações do portal G1, o secretário da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, e o secretário de Política Econômica, Adolfo Sashcida, apontaram que cada real acrescentado ao salário mínimo acarreta em uma despesa de aproximadamente R$ 351,1 milhões para 2021, além de gerar uma despesa extra de R$ 4 bilhões.

