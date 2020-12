Santos e Palmeiras empatam em jogo na Vila Belmiro

No mesmo horário de Flamengo e Botafogo, Santos e Paumeiras empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro. Em casa, aos 37 minutos do primeiro tempo, o Santos abriu o placar com Diego Pituca, que recebeu passe de Kaio Jorge.

Na segunda etapa, a equipe alviverde empatou, de pênalti, com Raphael Veiga, aos 9. Na sequência, aos 17, Wlillian aproveitou a sobra na cobrança de escanteio e virou o jogo para os visitantes. Contudo, os donos da casa não desistiram. Aos 25, o atacante Marinho deixou tudo igual em um chute rasteiro.

Os palmeirenses ainda tiveram Zé Rafael expulso nos acréscimos, aos 47. Porém, a punição não interferiu no resultado final. Santos 2, Palmeiras 2.

