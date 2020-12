São Paulo x Atlético-MG: assista à transmissão ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

ACampeonato Brasileiro apresenta todas as emoções do duelo ao vivo. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson Cesar, comentários de Flavio Prado e reportagem de Marcio Spimpolo no Panflix e YouTube.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários