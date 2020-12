São Paulo x Sport: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O São Paulo joga para defender – ou até ampliar – a liderança do Brasileiro. O time de Fernando Diniz assumiu a ponta do torneio na última quinta ao vencer o Goiás por 3 a 0 e chegar aos 44 pontos, ultrapassando o Atlético-MG.

O Sport entra em campo com a missão de pontuar para se manter fora da zona de rebaixamento. A equipe tem 25 pontos e está um acima do Vasco, primeiro time no Z-4, que enfrenta o Grêmio nesta rodada. O Rubro-Negro, no entanto, vem de uma sequência negativa, há quatro partidas sem vencer – sendo um empate e três derrotas.