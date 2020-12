Segunda rodada de negócios do Sebrae acontece em Cruzeiro do Sul

O objetivo do evento é reunir as empresas com o propósito de ampliar sua rede de relacionamento

Representantes de cooperativas e produtores rurais dos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó participaram nesta sexta feira (18), no Hotel do SESC, da segunda Rodada de Negócios do Juruá, um dos eventos de mercado mais importantes da região. A Rodada de Negócios é promovida pelo Sebrae no Acre e contou com a participação 13 empresas de agronegócio e 18 compradores dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O objetivo do evento é reunir as empresas com o propósito de ampliar sua rede de relacionamento, fomentar novos negócios e estabelecer parcerias saudáveis com cooperativas e produtores rurais da regional do Juruá. Julia Graciela Bento, dona da empresa Nosso Açaí, participou da primeira rodada de negócios no ano passado e fechou negócio com supermercados de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, este ano ela se diz satisfeita com o resultado.

“Até agora fechei negócio com três supermercados grandes de Rio Branco, esse encontro com os empresários compradores é muito importante para a gente conseguir mercado e vender nossos produtos”, disse Julia.

Os empresários compradores ficaram surpresos com a qualidade dos produtos. “Nós negociamos farinha, açaí, banana e peixe, esse encontro direto com os produtores é muito importante, principalmente para nossa empresa que revende para outros estados”, afirmou Sidiny Silva, comprador do supermercado Mercale, na capital.

Para o diretor administrativo financeiro do Sebrae no Acre, Francinei Santos, o encontro é o resultado do trabalho realizado durante todo o ano. “Nós trabalhamos com estas empresas do setor no agronegócio com nossas soluções técnicas e de gestão, nada mais justo que proporcionar a venda destes produtos que receberam melhorias e estão prontos para o mercado”, declarou.

A primeira rodada de negócios movimentou um valor de R$550 mil, e a estimativa para esta segunda rodada é de mais de R$700 mil em negócios.

