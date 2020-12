Seis notebooks de bom custo-benefício para comprar ainda em 2020

No Brasil, é possível encontrar opções como o Ideapad S145, da Lenovo, que sai a R$ 2.999 em versão com chip Ryzen 5 e placa Radeon Vega 8, da AMD, ou o Samsung Book X30, com Core i5 da Intel e 8 GB de RAM, com preços a partir de R$ 3.399,99. Confira a seguir seis notebooks de bom custo-benefício para comprar na reta final de 2020.

1. Lenovo Ideapad S145 – a partir de R$ 2.999

Lenovo Ideapad S145 é o mais barato da lista — Foto: Divulgação/Lenovo

O Lenovo Ideapad S145 tem preço relativamente baixo para um notebook intermediário. O usuário leva para casa um PC com processador AMD Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e placa de vídeo dedicada Radeon Vega 8. Com isso, o laptop deve ser suficiente para rodar jogos da cena dos esports como Valorant, CS: GO e League of Legends (LoL), por exemplo.

O produto também está disponível em versões com Intel Celeron, Core i3, Core i5 e mais alternativas, mas todos contam com tela antirreflexo com 15,6 polegadas e resolução HD. O modelo sai de fábrica com Windows 10 Home e 1 TB de armazenamento interno por HD. Com design sóbrio e ultrafino, o Ideapad S145 aparece no varejo com valores a partir de R$ 2.999 de acordo com o Compare TechTudo.

2. Samsung Home Book X30 – a partir de R$ 3.399,99

Samsung Book X30 tem 1 TB de armazenamento — Foto: Divulgação/Samsung

O segundo modelo desta lista, Samsung Book X30, possui chip Core i5 de décima geração da Intel, 8 GB de RAM e 1 TB de armazenamento em HD. O chip gráfico integrado Intel UHD Graphics é a solução de vídeo disponível no PC, o que promete ser o suficiente para tarefas do dia a dia, mas pode decepcionar ao rodar mesmo jogos leves.

A ficha técnica do portátil inclui tela de 15,6 polegadas com resolução HD e tecnologia antirreflexo, sistema Windows 10 Home e compartimentos de fácil acesso para expansão de memória e armazenamento. O menor preço encontrado pelo Compare TechTudo para o produto é a partir de R$ 3.399,99, com direito a entrada para cartão microSD, duas portas USB-A e uma USB-C.

3. Vaio FE14 – a partir de R$ 3.487,09

Vaio Fe 14 tem tamanho compacto e tela de 14 polegadas — Foto: Divulgação/Vaio

O notebook Vaio FE14, que no Brasil é fabricado pela Positivo, tem CPU Intel Core i5 de décima geração, também oferece 8 GB de memória RAM e HD de 1 TB, assim como os modelos anteriores. Por outro lado, o PC tem um design compacto, trazendo tela LCD de 14 polegadas e resolução Full HD, o que deve acrescentar valor ao produto e entregar maior qualidade para assistir filmes e séries.

O preço encontrado no Compare TechTudo para este notebook começa em R$ 3.487,09, trazendo Windows 10 Home, uma dupla de alto-falantes com 4 Watts RMS de potência total e suporte para até 16 GB de RAM. O modelo possui acabamento elegante e está disponível na cor chumbo escuro, oferecendo ainda, segundo sua descrição oficial, teclado silencioso.

4. Asus Vivobook 15 X512FB – a partir de R$ 3.699

Asus Vivobook 15 X512FB tem placa de vídeo da Nvidia — Foto: Divulgação/Asus

O Vivobook 15, da Asus, é um notebook intermediário com diferentes versões no varejo nacional. Na opção com processador Intel Core i5 de oitava geração, 8 GB de memória RAM e placa de vídeo Geforce MX110 da Nvidia com 2 GB de memória VRAM dedicada. Com essa configuração, o modelo deve ser capaz de rodar alguns jogos atuais, mesmo em qualidade baixa.

Review Asus VivoBook 15 X512JP: bom desempenho e bateria aliado a portabilidade

Para completar, o dispositivo tem 1 TB de armazenamento interno, tela de 15,6 polegadas com 1366 x 768p de resolução e tecnologia antirreflexo. Seu peso é de apenas 1,75 kg e traz uma bateria de duas células com 37 Wh. O produto está disponível no Brasil em opções de cor preto, prata, azul e vermelho, e pode ser encontrado por a partir de R$ 3.699 de acordo com o Compare TechTudo.

5. Acer Aspire 3 A315 – a partir de R$ 3.699

Acer Aspire 3 A315 traz placa de vídeo AMD Radeon — Foto: Divulgação/Acer

O Aspire 3, da Acer, aparece em uma versão bastante interessante trazendo placa de vídeo dedicada AMD Radeon RX 540 e processador Ryzen 7, também da mesma fabricante. Além disso, o modelo chega com 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD, com 256 GB de capacidade. Dessa forma, o computador deve funcionar para diferentes tipos de uso, inclusive rodando jogos atuais – para isso, é interessante optar por um HD externo ou upgrade de armazenamento na máquina.

O modelo tem uma tela de 15,6 polegadas com resolução HD, teclado alfanumérico e, de acordo com sua descrição no site oficial da Acer, vem com tecnologia proprietária que promete reduzir em até 54% a emissão de luz azul no display. O menor preço encontrado em pesquisa no Compare TechTudo é de R$ 3.699.

6. Acer Aspire 5 A515 – a partir de R$ 3.799

Acer Aspire 5 A515 traz armazenamento por SSD — Foto: Divulgação/Acer

Para finalizar a lista, o Acer Aspire 5 A515 tem uma configuração equivalente ao modelo anterior, mas com processador Core i5, de décima geração da Intel, e placa GeForce MX 250, da Nvidia. Como padrão, o modelo tem 8 GB de memória RAM e os mesmos 256 GB de armazenamento por SSD.