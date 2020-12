Sem ônibus, empresários colocam 20 vans para transportar passageiros em Rio Branco

Por conta da paralisação das frotas de ônibus na capital acreana, 20 proprietários de vans se organizaram para transportar passageiros das principais vias de Rio Branco para o centro da cidade.

Os automóveis eram usados para turismo no Acre, mas por conta da pandemia do coronavírus, não estavam operando. Agora, em meio à greve dos motoristas, serão utilizados para facilitar a vida de quem precisa do transporte coletivo e não pode usar no momento.

O valor da passagem, de acordo com Hedislandes Gadelha, que é um dos integrantes, será de R$ 4 reais.

“As vans estão paradas por conta da pandemia, mas já que não temos ônibus rodando na cidade, vamos ajudar a população”, explicou.

Os proprietários devem se reunir na tarde desta sexta-feira (18) para decidirem o dia que vão iniciar as corridas.

Alguns motoristas de ônibus estão com dois salários, férias e décimo terceiro atrasados após baixo faturamento dos empreendimentos por conta da pandemia de coronavírus. Os trabalhadores estão em greve desde a segunda-feira (14).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários