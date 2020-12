Senadora Mailza Gomes recebe título de Cidadã Placidiana

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) é a nova Cidadã Placidiana. O título, entregue nesta quinta-feira (3) na Câmara de Vereadores de Plácido de Castro, é concedido a personalidades que não são do município, mas tem um serviço prestado à cidade. No primeiro ano de mandato, Mailza destinou mais de R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais) em emendas para a região. Mailza também visitou o prefeito eleito Camilo da Silva (PSD).

“Falamos sobre os principais projetos para o futuro de Plácido, apresentei ao Camilo as emendas já destinadas e coloco meu mandato a disposição tanto na parceria na interlocução com o Governo do Estado como envio de mais emendas”, disse a senadora.

A parlamentar reforçou a importância de receber a homenagem, agradeceu e disse que a honraria é o maior reconhecimento que uma pessoa pode receber de uma comunidade. “Sinto-me muito honrada em receber esse título indicado pela minha amiga, vereadora Meire Ramos Isso demonstra o reconhecimento do nosso comprometimento com as pessoas e a região”, disse.

Durante o discurso, Mailza fez um balanço das ações do seu mandato voltadas para Plácido. Entre elas, a liberação de R$ 301 mil (trezentos e um mil reais) em emendas para combate ao coronavírus e R$ 120 mil para humanização do hospital geral Dr. Manoel Marinho Monte, ambos já pagos; R$ 250 mil para compra de um ônibus escolar e R$ 827 mil para construção de uma Unidade de Saúde na Vila Campinas

“O momento é de muita emoção porque o título me concede a honra de ser, de fato uma cidadã placidiana. Gratidão a todos os vereadores e ao povo de Plácido em me considerar filha desta terra. Isso demonstra o reconhecimento do nosso comprometimento com o município e com a região. Povo de Plácido, continuem contando comigo”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários